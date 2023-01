Aprovat el bàtxelor en nutrició humana i diètica

Actualitzada 18/01/2023 a les 18:53

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la ministra d’Educació iEnsenyament Superior, Ester Vilarrubla, el decret d'aprovació del pla d'estudis del bàtxelor en nutrició humana i dietètica de la Universitat Carlemany. Així ho ha informat el ministre de Finances i Portaveu, Cèsar Marquina, aquest dimecres a la roda de premsa posterior al consell de ministres. En aquest sentit, el Govern ja va aprovar la creació d’aquesta titulació oficial i ara, després de l’acreditació favorable emesa per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior (AQUA), en valida el pla d’estudis.Així, el bàtxelor ha de formar professionals perquè siguin capaços de treballar en àmbits relacionats amb la salut i el benestar de les persones i els col·lectius, com ara la nutrició clínica i la comunitària, la restauració col·lectiva, la indústria alimentària il’educació alimentària.La formació s’estructura en 180 crèdits europeus, corresponent a tres cursosacadèmics a temps complet amb una estructura semestral i s’imparteixen modalitat virtual excepte les estades formatives que s’han de cursar en modalitatpresencial i la llengua vehicular és el castellà, per bé que s’oferiran unitats d’ensenyament en anglès –cal que els estudiants tinguin un nivell equivalent al B1–. En un futur, el bàtxelor podrà oferir-se també en altres llengües vehiculars.Els bàtxelors són una titulació de nivell 6A del Marc andorrà de qualificacions(MAQ), segons especifica l'executiu.Govern ha aprovat el nomenament de la composició de la Comissió Nacional de Protecció Civil que emana de la Llei qualificada de Protecció Civil, que va aprovar-se el passat més de juliol i que en preveu la seva creació i posadaen funcionament en un termini de sis mesos des de l’entrada en vigor del text, segons ha destacat Marquina a la roda de premsa.Així, aquest òrgan col·legiat, tindrà un caràcter consultiu, deliberant, coordinador i homologador en matèria de prevenció i protecció civil. Entre altres, tindrà les competències per emetre informes sobre les disposicions legals i les normes tècniques relacionades amb la protecció civil, emetre informes vinculants sobre elPla territorial nacional de protecció civil, els plans territorials comunals de protecció civil, verificar el funcionament dels plans de protecció civil després que es produeixin incidències rellevants o proposar al Govern i als comuns actuacions ipolítiques en aquesta matèria.La comissió Nacional estarà composada pel ministre d’Interior, el ministre deTerritori, el cònsol major o menor de cada comú, el director del departament de protecció civil i gestió d’emergències, els directors dels departaments de territori, medi ambient, salut, indústria, educació, policia, prevenció i extinció d’incendis,mobilitat i transports. També comptarà amb un membre del gabinet jurídic delGovern, un jurista designat pels Comuns, un tècnic amb la titulació d’ensenyament superior en l’àmbit de l’enginyeria de camins, canals i ports, i un tècnic amb la titulació d’ensenyament superior en l’àmbit de la geologia i la geotècnia, designatspel ministre competent en matèria d’ordenament territorial. Finalment, també inclourà una persona de la societat civil entesa en matèria de riscos i emergències, designada pel ministre d’Interior.