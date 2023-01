Andorra coproduirà la pel·lícula 'El fred que crema'

Actualitzada 18/01/2023 a les 18:31

El Govern ha aprovat la declaració en qualitat de coproducció hispanoandorrana del llargmetratge ‘El fred que crema’, segons ha informat l'actual ministre de Finances i Portaveu, Cèsar Marquina durant la roda de premsa d'aquest dimecres. Aquesta resolució porta implícita la concessió de la nacionalitat andorrana de la pel·lícula i la certificació que acredita el caràcter cultural del projecte i contribueix a l’enriquiment de la diversitat de les obres cinematogràfiques que s’exhibeixen aAndorra.En aquest sentit, l'executiu especifica que l’atorgament del distintiu s’ha atorgat tenint en compte el caràcter cultural del projecte, que contribueix a l’enriquiment de la diversitat de les obres cinematogràfiques que s’exhibeixen al país, i també al desenvolupament de les industries culturals andorranes. En aquest sentit, es destaca que la pel·lícula s’ha rodat íntegrament al Principat així com el fet que la productora andorrana participant al film, Red Nose, ha estat beneficiària de la subvenció al sector cultural atorgades pel Govern, amb un ajut de 100.000 euros.Així mateix, el film es preesetrena aquest dimecres als Cinemes Illa Carlemany d’Andorra amb la participació del cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra Riva. A partir del 20 de gener, els cinemes projectaran la pel·lícula de forma regular per totsaquells que la vulguin veure.El Govern ha obert el termini per a la presentació i selecció de les diversespropostes artístiques i d’un/a coordinador/a artístic i gestor/a de projecte per al festival de creació i difusió de les arts ‘Andorra Crea’. Així ho ha informat la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, aquest dimecres al Consell de Ministres.Els dos avisos es publicaran el dimecres de la setmana que ve al BOPA i el termini per ambdós avisos es fins el 15 de febrer a les 12 hores.Així, segons detalla l'executiu, en el cas de la selecció de propostes artístiques, poden presentar la seva proposta persones físiques i jurídiques. Per a aquesta primera edició, s’acceptaran tant projectes de nova creació com propostes ja produïdes, amb una antiguitat màxima d’1 de gener del 2019. Els projectes poden ser de qualsevol disciplina artística.Així mateix, en aquesta primera edició es finançarà la fase de creació d’un màxim de quatre propostes de les quals valoraran que siguin modulables, és a dir, que poden tirar-se endavant amb assignacions pressupostàries diferents. Tant les propostes no finançades a través del festival com aquelles que no són de nova creació rebran una retribució en concepte de contractació.Per al segon avís, Cultura vol seleccionar un/a professional del sector cultural perquè coordini la vessant artística del festival. Les sevestasques es duran a terme en coordinació amb els professionals designats pels set comuns i el Ministeri, i altres professionals implicats en el projecte. La persona seleccionada rebrà una dotació econòmica de 5.000,00 euros en concepte d’honoraris de coordinació. En aquest sentit, es preveu que la persona que integri el projecte haurà de dedicar aproximadament el 33% del seu temps total de treball, entre inicis del mes de març i mitjan mes d’octubre de 2023.Riva ha detallat que poden presentar la seva candidatura les persones físiques d’Andorra de l’àmbit del sector cultural amb experiència en la gestió de projectes de caràcter artístic i cultural, i en l’organització d’esdeveniments.