Vilarrubla justifica l'anul·lació de l'esquí escolar per la recomanació dels tècnics

Actualitzada 17/01/2023 a les 18:07

La ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha defensat avui l'actuació del Govern pel que fa a l'anul·lació de l'esquí escolar el dilluns i el dimarts per les previsions meteorològiques adverses, amb nevades generalitzades que es preveien a totes les cotes. Alguns pares han expressat les seves crítiques a través de les xarxes socials per la decisió del ministeri, tenint en compte que han estat molts els estudiants espanyols que s'han vist esquiar ahir i avui a les estacions andorranes sense que s'hagi registrat cap incidència.Vilarrubla ha manifestat, després de la compareixença d'aquesta tarda davant de la comissió legislativa, ha explicat que és el gabinet de crisi de nevades que fa la previsió, del qual també en forma part el ministeri, el que determina qua quan hi ha alerta taronja. "S'ha de d'anul·lar l'esquí"."Si l'esquí forma part del currículum dels alumnes del nostre país i té un pressupost força elevat per l'esquí és perquè pensem que té molts beneficis i volem que hi sigui", ha manifestat la ministra. "Si hi ha alerta taronja seria molt arriscat per part d'Educació no fer-hi cas perquè si després realment hi ha algun accident, jo seria la responsable d'haver pres una decisió sense tenir en compte els arguments tècnics", ha indicat Vilarrubla.