Aposta per avançar amb l’obertura a més col·lectius de la ciutadania i demana als dentistes que l’implementin

La implementació del tercer pagador per als majors de 65 anys, així com per al col·lectiu de persones amb discapacitat, no ha suposat un sobrecost per a les finances públiques. Així ho va confirmar el ministre de Salut, Albert Font, que va explicar que la primera fase d’implementació d’aquesta mesura no ha implicat “una explosió” en el consum sanitari. Per aquest motiu, el ministre va defensar seguir amb l’obertura durant els propers mesos, si bé no va concretar quins serien els següents col·lectius. “Se seguirà avançant i penso que s’arribarà, no sé quan, a tota la població; segur que es