Nou ajut per a la traducció de llibres d'autors andorrans

Actualitzada 17/01/2023 a les 06:04

El Govern està ultimant un nou ajut per ajudar en l’exportació de llibres escrits per autors andorrans. Així ho va confirmar la ministra Sílvia Riva, que va apuntar que aquest nou programa permetrà “donar suport a la projecció” dels autors fomentant la traducció de les obres, així com facilitant la tasca administrativa que es troben els autors a la duana. En aquest sentit, la ministra va posar en valor la tasca realitzada durant els darrers quatre anys des del ministeri de Cultura i Esports, destacant l’increment de les subvencions culturals, així com fomentant la professionalització del sector cultural. En aquest sentit, la ministra va destacar l’aposta pel mecenatge que es farà un cop s’aprovi la llei de la reforma fiscal, que permetrà bonificar la tributació a les empreses que inverteixin en programes culturals o esportius.D’altra banda, Riva va asseverar amb relació al projecte del museu nacional que “hi ha expectativa i voluntat de tirar-lo endavant; s’ha fet una feina important però encara no es té un emplaçament, queda aquesta segona part de feina que s’ha de poder engegar en la propera legislatura”.De fet, la ministra va remarcar que el projecte del museu “serà un dels punts forts del programa electoral de cultura” de cara a les properes eleccions generals.