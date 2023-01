Mostra sobre els colors al Thyssen

Es podran veure obres d’una trentena d’autors del 10 de febrer al 7 de gener del 2024

El Museu Carmen Thyssen Andorra inaugura temporada expositiva amb Khrôma. L’univers emocional dels colors, del 10 de febrer al 7 de gener del 2024, segons va informar el centre cultural. Els visitants podran veure obres de més d’una trentena de pintors com Wassily Kandinsky, Atkinson Grimshaw, Carlos Almaraz, Heinrich Campendonk o Luis Feito, entre molts altres.



El comissari, Guillermo Cervera, va explicar que la mostra “pretén aprofundir en la importància particular de cada color i com aquesta apreciació pot variar segons la persona”. Segons Cervera, “els colors s’han associat històricament a estats anímics així com a situacions molt concretes. Partint d’aquesta