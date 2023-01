Kilvil guanya el premi a millor aparador

Actualitzada 17/01/2023 a les 19:48

Kilvil ha estat el guanyador en la categoria de millor aparador del 25è Concurs d'Aparadors de Nadal que organitza la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis del qual aquest vespre s'ha celebrat la cerimònia d’entrega de premis al Centre de Congressos d’Andorra la Vella que ha comptat amb la presència del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo; de la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili i del cònsol menor, Quim Dolsa; de la directora del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, Silvia Ferrer; de la consellera Delegada de Desenvolupament Estratègic i Comercial i Projectes Participatius del comú d’Andorra la Vella, Meritxell López i, de la consellera de Cultura i Educació del comú de Sant Julià de Lòria, Sònia Carrillo, segons informa l'entitat en un comunicat. En aquest sentit, segons el president de la Cambra, Josep Maria Mas, el concurs "ja és una tradició ben arrelada en el teixit comercial i és una bona mostra del caràcter emprenedor i comercial dels establiments d’Andorra".Axí mateix, el Centre Òptic ha estat dotat amb el guardó de finalista; l’establiment Petit Albert com a més original; Ikka’s pel seu impacte comercial; Lola Botona per la seva qualitat artística i Meraki Zero Waste Shop com l’aparador més sostenible. Finalment s’ha atorgat el premi temàtic UNICEF a la biblioteca del Pas de laCasa pel seu aparador "Justa la fusta!".El primer premi ha recollit una inscripció gratuïta al proper Retail Tour a una ciutat europea de referència i també s’ha concedit al segon premi un forfait de temporada d’esquí, ofert per Grandvalira Resorts Andorra. Pels premis a l’originalitat, l’impacte comercial, la qualitat artística, i per l’aparador més sostenible, els comerços distingits han obtingut un abonament doble per a la temporada de teatre de la primavera 2023 organitzada pel comú d’Andorra la Vella i una entrada doble per a qualsevol de les obres de la temporada de teatre de la primavera 2023 organitzada pel comú de Sant Julià de Lòria.A més, enguany, i com a novetat del certamen, la Cambra destaca que s’ha introduït el premi a l’establiment que ha fet una millor comunicació digital del seu aparador de Nadal en xarxes socials. En aquest cas, el guanyador ha estat The Embassy Store. El premi obtingut consisteix en una consultoria en comunicació digital, de la mà de Sisègrau.Així, per commemorar els 25 anys de celebració del Concurs, la Cambra ha fet una menció especial a la fidelitat. En aquest sentit, s’ha volgut reconèixer la constància i fidelitat a aquells participants que fa més anys que esmercen els seus esforços per fer atractius els seus aparadors. Els establiments que han estat mereixedors d’aquest reconeixement han estat: Decoració Teixidó; Pyrénées; Pollyanna; Roca & Ribes i Viladomat Esports.En aquesta edició, el jurat ha estat format per: Fernando Blanco, representant del Club de Màrqueting; Aina Sansó, representant d’Andorra Sostenible; Carles Sansa, membre del Ple de la Cambra; Joan Anton Garcia, inspector de Comerç i Consum de Govern; Marc Argensó, professor de Visual Merchandising i Aparadorisme El Corte Inglés i l’Institut Europeu de Disseny (IED) i Stella Canturri, representant de la Cambra i secretària del Jurat.