Espot rep la comissionada de la llengua d'Espanya

Actualitzada 17/01/2023 a les 06:06

El cap de Govern, Xavier Espot, va rebre ahir la comissionada especial de l’Aliança per a la nova economia de la llengua del govern d’Espanya, Cristina Gallach, que va fer una visita de treball al país. La titular d’Afers Exteriors, Maria Ubach, es va reunir després amb Gallach en una trobada en què va presentar “el treball que du a terme per a l’enfortiment del castellà i de les altres llengües cooficials d’Espanya en l’àmbit de la transició digital i de la intel·ligència artificial en projectes estratègics”. Ubach va destacar en la reunió l’aposta d’Andorra per l’impuls de la digitalització i de la transició verda, terrenys que ambdues representants van ressaltar com a oportunitats per explorar i refermar sinergies” entre els dos països. I van recordar que la Cimera Iberoamericana organitzada per Andorra el 2021 se centrava en la innovació per al desenvolupament sostenible i l’Agenda 2030.