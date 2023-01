Es manté l'alerta pel temporal amb canvi d'horari de busos escolars

Després que les nevades se centressin ahir en parròquies altes l’amenaça es trasllada a avui

La previsió de nevades generalitzades a partir del migdia en totes les cotes no es va complir ahir. El servei meteorològic nacional va traslladar l’alerta al vespre-nit i per això el Govern va prendre per a avui noves mesures que afecten activitats i mobilitat dels estudiants. En concret, tampoc avui hi haurà esquí escolar i s’han modificat horaris –avançant-los lleugerament– i desdoblat línies del transport. Segons va indicar l’executiu, les famílies dels escolars afectats pels canvis serien informats via SMS. Hi haurà canvis en les línies de bus, per exemple en el cas d’Arinsal es desdoblaran els autobusos de les