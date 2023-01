El representant proposa frenar la construcció de pisos per a no residents

El Raonador del ciutadà proposa desincentivar la segona residència en benefici de l’habitatge per a persones que viuen al país. Es tracta d’una de les mesures que Marc Vila va posar sobre la taula ahir durant la presentació de l’informe anual del 2021, del qual es desprèn que la problemàtica de l’habitatge va tornar a ser la principal preocupació que va atendre el Raonador. “Alguns països ho fan i no són comunistes, sinó de dretes o centredreta. Tenen consciència que el seu país va primer”, va sostenir. Ara bé, quina seria la fórmula? Segons Vila, hi hauria diverses maneres de

