El PS organitza una taula rodona sobre el sistema electoral

Actualitzada 17/01/2023 a les 11:13

El sistema electoral i el foment de la participació ciutadana seran el tema de la taula rodona que el Partit Socialdemòcrata celebrarà demà a les 19 hores al comú d'Escaldes. L'acte s'havia organitzat per al novembre a Sant Julià però es va haver d'ajornar per l'incendi al Centre Cultural Lauredià i s'emmarca en el cicle '30 anys de Constitució: mirant cap al futur'.La taula comptarà amb la participació del catedràtic de Ciència Política i vicerector de la UB, Jordi Matas, i de la president suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Judith Salazar. La formació vol que es pugui debatir sobre qüestions "com la representativitat del sistema electoral a nivell nacional i la comunal, la doble nacionalitat per facilitar la participació o la possibilitat de permetre la participació dels residents a les comunals", entre d'altres qüestions, segons indica el PS en un comunicat.