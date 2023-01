El Govern farà un estudi sobre les graelles salarials dels cossos especials

Actualitzada 17/01/2023 a les 06:08

Representants del Sindicat de Bombers (SIBA), el Col·lectiu de Funcionaris de la Policia d’Andorra (CFPA), el Sindicat de Banders i del Sindicat de Personal Penitenciari (SPP) es van reunir ahir amb el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, i la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó. Els membres dels sindicats van lliurar als ministres l’estudi de les graelles salarials que posa de manifest que els integrants d’aquests cossos especials cobren menys que els seus homòlegs dels països veïns. Segons van explicar fonts sindicals, els ministres s’han compromès, i així ho proposaran al consell de ministres de demà, a tirar endavant un estudi per determinar si cal incrementar les remuneracions d’aquests funcionaris. A la trobada es va parlar d’altres demandes del col·lectiu com, per exemple, poder fer una segona activitat.