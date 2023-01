El consolat portuguès reobrirà aquest semestre

Actualitzada 17/01/2023 a les 16:47

El consolat general de Portugal obrirà en el primer semestre de l'any, segons ha anunciat el Partit Socialdemòcrata aquesta tarda. La data de la reobertura de les dependències administratives per atendre la comunitat lusitana al país l'ha conegut el president del partit, Pere López, durant la visita que està fent a la zona portuguesa de l'Alto Minho. López ha mantingut reunions amb representants polítics de la comarca "per establir lligams i per tal de conèixer els detalls de la data de l'obertura", indica el partit en un comunicat, afegint que el govern portugués "ja té identificat" un edifici on ubicar el consolat.El PS recorda que l'obertura del consolat "ha estat una reivindicació històrica" de la formació i López ha manifestat que és "una necessitat que venim reclamant fa temps, ja que és imprescindible per recuperar una representativitat digna i per afrontar els reptes de la comunitat lusitana com per exemple l'ensenyament del portugués dins d'hores no lectives".