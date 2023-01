Educació substituirà les expulsions per mesures alternatives

Actualitzada 17/01/2023 a les 17:02

Les ministres d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, i d'Educació i Ensenyament Superior, Esther Vilarrubla, han comparegut aquesta tarda davant de la comissió legislativa d'Educació, Recerca, Cultura, Juventut i Esports per exposar el Pla Nacional de la Infància i l'Adolescència. Durant la reunió les ministres han comentat algunes de les 42 accions contingudes en aquest pla, que compten amb un pressupost d'uns 900.000 euros anuals fins al 2026.Així, una de les iniciatives que es prendran serà la substitució de l'expulsió d'un estudiant, que només es fa en casos greus i en poques ocasions, per altres mesures alternatives que siguin menys perjudicials per al mateix alumne i per a la família.Vilarrubla ha reiterat també durant també la compareixença la voluntat d'allargar fins als 18 anys l'escolarització obligatòria, i no que sigui només fins als 16, com passa ara. Això es regularà legislativament quan hi hagi una varietat suficient de formacions per als joves, un aspecte en el qual ja s'ha començat a treballar.