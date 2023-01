Detinguts dos residents per intentar entrar 200 grams d'haixix

Actualitzada 17/01/2023 a les 17:59

Una dona resident de 19 anys i un home no resident de 25 anys han estat detinguts aquest dilluns prop de les 23 hores per introduir drogues al país, segons informa la policia en un comunicat. Així, la policia els ha arrestat en un control rutinari a la frontera del riu Runer en possessió de 211,8 grams d’haixix, 14,2 grams de marihuana i 0,5 de metamfetamina.El mateix dilluns passades les sis de la tarda, el cos de seguretat va detenir una altra dona, resident de 47 anys, per un delicte contra la salut pública per consum i possessió de cocaïna.Així mateix, diumenge a les 11 hores en un control rutinari de documentació a la frontera amb França es va arrestar un home no resident de 49 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra el tràfic jurídic per documentació falsa.