Desdoblament de línies del transport escolar per demà

Actualitzada 17/01/2023 a les 12:41

El Govern desdoblarà tres línies del transport escolar i modificarà 19 horaris de sortida per tal avançar-los lleugerament, davant la previsió de nevades generalitzades a la zona nord del país aquesta nit, segons informa en un comunicat. Així, s’instauren de nou mesures preventives per disminuir l’afectació que pugui tenir a la xarxa viària. Les famílies dels escolars els quals estiguin afectats pels canvis rebran la informació via SMS.En aquest sentit, es desdoblen les línies de les 6.45 i 7.10 hores a la Cortinada i la de les 7 hores a Arinsal. Per altra banda, s'avança a les 7.20 hores el bus d'Escàs a l'Escola Andorrana de 2a Ensenyança d’Ordino i també a les 7.30 hores el d'Ordino al Mare Janer, entre d'altres. Els progenitors ja han estat informats en cada cas.