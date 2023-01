Correos dedica un segell a Elidà Amigó

Actualitzada 17/01/2023 a les 19:15

Correos espanyols ha emès avui un segell dedicat a Elidà Amigo, una gran defensora dels drets de les dones que va lluitar per la instauració del dret a vot femení a Andorra i va tenir també una àmplia implicació en àmbits socials i culturals com a membre de diversos col·lectius i entitats, segons informa l'empresa en un comunicat.Així, l'empresa ha presentat el segell a la seu del Ministeri de Cultura a l'hotel Rosaleda (Encamp). A l'acte hi han assistit la Directora de Promoció Cultural i Política Lingüística del Govern d'Andorra, Montserrat Planelles, i la Directora de Relacions Institucionals i Filatèlia de Correus, Leire Diez, entre d'altres. En finalitzar l'acte s'ha procedit al tradicional mata-segellament d'honor.El segell té un valor postal d'un euro i Correos ha fet una tirada de 50.000 unitats. Forma part de la col·lecció #8MTodoElAño, dedicada a dones emblemàtiques en la lluita per la igualtat. Una iniciativa que s'emmarca dins de la campanya que Correos va iniciar l'any 2021, amb la finalitat de posar en valor el treball que la companyia pública ha realitzat al llarg de la seva història per la igualtat de gènere, segons destaca el servei postal. Així mateix, aquesta col·lecció s'ha convertit en una exposició itinerant, que es va inaugurar a Barcelona l'11 de gener passat i romandrà a l'oficina principal de la ciutat, situada a la plaça de Correus, fins al proper dia 20 de gener.Per altra banda, el servei postal espanyol informa que el segell es pot adquirir a les oficines de Correus, a través de Correus Market, contactant amb el Servei Filatèlic a l'e-mail atcliente.filatelia@correos.com, o trucant al 915 197 197.