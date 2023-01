La consellera argumenta a l’escrit presentat que un sou públic no es pot considerar secret

La consellera general no adscrita, Carine Montaner, va presentar ahir un escrit de nul·litat davant el Tribunal de Corts contra la decisió d’aquest mateix tribunal de processar-la per un delicte major de revelació de secrets. La decisió de processament la va prendre fa uns dies aquest òrgan judicial, arran de la querella que va presentar el conseller general Ferran Costa, al mateix temps que desestimava les acusacions de calúmnies i difamació.



A l’escrit, que va ser donat a conèixer en roda de premsa per la mateixa Montaner, s’hi esmenten fins a set arguments pels quals no hauria de ser processada com,