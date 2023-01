Campanya per reduir l'ús de les pantalles entre els adolescents

Actualitzada 17/01/2023 a les 13:27

Andorra Telecom posa en marxa una campanya de benestar digital dirigida als adolescents amb objectius com reduir el temps d'ús de les pantalles que es desenvoluparà durant tot l'any. La companyia ha escollit el lema 'Viu més enllà de la teva pantalla' per implementar accions a través d'il·lustracions que mostren com es pot patir "una alteració en la posició dels ulls motivada per un ús intensiu del mòbil, i uns missatges que animen a modificar hàbits, i provocar el debat i la reflexió al voltant del temps d'ús i de l'ús equilibrat de la tecnologia".La responsable de RSE d'Andorra Telecom, Inés Martí, ha destacat en la presentació de la campanya la importància "d'establir una relació sana i equilibrada amb la tecnologia". I ha assenyalat que el resultat de l'estudi d'Unicef Impacte de la tecnologia en l'adolescència presentat a finals de l'any passat revela dades "en alguns casos preocupants" sobre l'ús de les xarxes socials i per derivació de les tecnologies de la relació, informació i comunicació ja que mostrava indicadors com que un de cada tres enquestats dedica més de 5 hores al dia a connectar-se a internet i a les xarxes socials.Andorra Telecom remarca que l'estudi incideix que dedicar moltes hores a les pantalles va en detriment d'activitats com llegir, fer esport, anar al cine, a comprar, escriure o quedar amb els amics "i pot implicar una interferència en els àmbits emocionals i de convivència". Per això, la campanya vol arribar als adolescents que fan un ús intensiu de les pantalles "i als seus progenitors i convidar-los a reduir aquest temps d'ús i a viure altres experiències sense pantalles".