Hi participaran quatre xefs del país i es degustaran aliments de 14 productors

Andorra participarà enguany al congrés gastronòmic Madrid Fusión com a país convidat, segons ha pogut saber el Diari. “Andorra ha millorat moltíssim l’oferta gastronòmica i, per això, ens conviden a aquest congrés”, va celebrar el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, que va destacar que es tracta d’un dels esdeveniments gastronòmics més importants en l’àmbit europeu.



En aquest sentit, Budzaku va posar en relleu el paper que hi ha jugat l’Andorra Taste. “Un esdeveniment d’èxit posiciona molt més ràpid”, va sostenir, afegint que, juntament amb la participació a Madrid Fusión, “conformen un tàndem important a l’hora de diferencia-nos com a país