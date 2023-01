Actualitzada 16/01/2023 a les 16:06

Un bus en travers bloque totalement la descente du Pas de la Casa actuellement avec de très nombreux véhicules bloqués pic.twitter.com/DUMIu53pKv — Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) January 15, 2023

Els primers efectes del temporal de neu van provocar problemes importants per circular en l'accés des de França ahir per la gran quantitat de neu que es va acumular a la calçada. Un autobús es va quedar entravessat ahir pels volts de les vuit del vespre al'RN-22, la carretera d'accés al Pas de la Casa, i va generar un col·lapse important per la gran quantitat de vehicles que circulaven en aquell moment per la via, segons va fer públic a les xarxes socials Météo Pyrénées.L'embús es va solucionar després de tres hores de bloqueig de vehicles que no podien avançar pel tap que va provocar l'autobús i també per d'altres petites sortides de via per l'estat de la calçada.