Presentació "d'Accions dinamitzadores al Pirineu"

El @bicilabandorra ha acollit la presentació de l'obra 'Accions dinamitzadores al Pirineu, fruit de les 18enes Trobades culturals pirinenques de la @saciencies. La cònsol major ha destacat precisament el Bici Lab com a exemple de proposta de dinamització per atreure visitants pic.twitter.com/MPt8lT0p7y — Andorra la Vella (@AndorraCapital) January 16, 2023

El Museu Bici Lab ha acollit aquesta tarda la presentació de l'obra 'Accions dinamitzadores al Pirineu', fruit de les divuitenes Trobades culturals pirinenques de la Societat Andorrana de Ciències dutes a terme l’octubre del 2021.La cònsol major de la capital, Conxita Marsol, ha destacat precisament el Bici Lab com a exemple de proposta de dinamització per atreure visitants. També hi ha estat present la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach.