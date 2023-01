Obres de Luis Feito i Kandisnky en una mostra de color al Thyssen

Actualitzada 16/01/2023 a les 19:31

El Museu Carmen Thyssen Andorra inaugura temporada expositiva amb “Khrôma. L’univers emocional dels colors” del 10 de febrer al 7 de gener del 2024, segons informa el centre cultural. El comissari, Guillermo Cervera, explica que la mostra "pretén aprofundir en la importància particular de cada color i com aquesta apreciació pot variar segons la persona". A banda de l'exposició, el centre realitzarà activitats per aconseguir que elsparticipants s'endinsin en les emocions que ens els hi transmetin els colors.Anteriorment a Khroma, la sisena exposició 'Made in Paris' del Museu Carmen Thyssen ha rebut un total de 15.008 visitants, segons les dades que recull el centre cultural en un informe. Dels quals 7.167 provenien d'Andorra, 3.050 de Catalunya, 2.933 d'Espanya, 758 de França i 1.100 d'altres nacionalitats. El mes d'agost ha estat el que ha registrat més una dada més alta de visitants, concretament, 2.617 persones. En aquest sentit, el Museu assenyala que s'ha aconseguit assolir dades prepandèmiques com les del 2018, i un augment de visites del 50% respecte el 2021.En el que va de mes, el centre ha rebut 452 visitants, una dada que ja supera els 235 totals del mateix període de l'any anterior.Pel que fa a les activitats, s'han fet 387 sessions en les quals hi hagut més col·laboracions amb entitats socials del país i també interdisciplinàries com l'Ull Nu o l'Andorra Shopping Festival. Als tallers centrats en la mostra 'Made in Paris' hi han assistit 604 persones, és a dir un 15%. Han estat les educatives les que han rebut més volum de persones, un total de 1.815, el que suposa un 45%. Així mateix s'han fet col·laboracions amb altres museus com a les Nits d'estiu als museus juntament amb la Fundació Onca. Com a novetat, el centre destaca que ha participat a l'Andorra Shopping Center amb l'espectacle "De Ferro i de Fang" de l'ENA.