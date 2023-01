Montaner demana la nul·litat del seu processament pel Tribunal de Corts

Actualitzada 16/01/2023 a les 14:20

La consellera general no adscrita, Carine Montaner, ha presentat aquest matí un escrit de nul·litat al Tribunal de Corts contra la decisió d'aquest mateix tribunal de processar-la per revelació de secrets. La decisió de processament la va prendre fa uns dies aquest mateix òrgan judicial, arran de la querella que va presentar el conseller Ferran Costa, al mateix temps que desestimava les acusacions de calúmnies i difamació.A l'escrit, hi consten fins a set arguments pels quals no hauria de ser processada, com per exemple que no es poden considerar secrets els salaris dels càrrecs públics, com defensen els organismes internacionals en la matèria, i que en cap moment va filtrar les dades de la remuneració de Costa, sinó que només les va comentar a altres parlamentaris. Montaner recorda també a l'escrit que els sous dels consellers ja son avui dia públics a través d'una web del Consell General, una decisió a favor de la qual va votar també l'expresident del grup parlamentari liberal.Per aquesta raó, la consellera no adscrita ha preguntat a Costa "si té algun sentit que mantingui la querella". "És un cas que sobta l'opinió pública, que veu una distància entre la decisió judicial i l'hauria de ser, i per això les institucions s'allunyen del ciutadà", va manifestar Montaner, ha tornat a reiterar que "tornaria a fer el mateix que vaig fer". "També haurem de canviar la de transparència perquè siguin públics els patrimonis dels polítics", va afegir.Montaner argumenta també a l'escrit de nul·litat que no hi va haver cap origen il·lícit de la informació, ja que va ser un error de la CASS ja demostrat el que va propiciar que li arribessin les dades de Costa. A més, afirma que va actuar en el marc del seu servei públic sent fidel a la seva visió d'ètica i de transparència, comparable segons va dir un dels magistrats del tribunal "a la dels països nòrdics".