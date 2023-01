Luxe sense aire condicionat

La mesura d’eliminar l’aire condicionat dels requisits perquè un hotel sigui considerat de cinc estrelles tindrà pocs efectes pràctics

La modificació del reglament de classificació dels establiments d’allotjament turístic de la modelitat hotelera que va aprovar dimecres passat el Consell de Ministres, que elimina l’obligació de disposar d’aire condicionat per ser considerat de cinc estrelles, no ha tingut gaire repercussió al sector. De fet, molts dels membres consultats ni tan sols coneixien que es faria aquest canvi normatiu, que pel que sembla ha agafat tothom per sorpresa. La proposta del titular de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, s’inscriu, per les explicacions que es van donar en la roda de premsa posterior a la darrera reunió del Govern, en l’actual