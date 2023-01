Amb el procediment per recuperar el pis suposen el 27% de les demandes

L’Oficina de l’Habitatge va atendre l’ any passat un total de 663 consultes, una xifra que suposa un increment del 19,6% en relació al 2021, segons les dades facilitades pel Govern. Entre les consultes més freqüents, com ja passava l’any passat, que representen gairebé el 70% del total, hi ha les referents a la pròrroga del contracte i el procediment per recuperar l’habitatge per a ús propi o familiar, que van suposar més d’un 27% del total.



Per la seva banda, les demandes sobre els requisits i la documentació que s’ha de presentar per tenir dret als diferents ajuts que atorga