L'habitatge suposa el 30% de les demandes al Raonador

Actualitzada 16/01/2023 a les 18:55

L'habitatge va ser la principal qüestió que el Raonador del Ciutadà va atendre durant el 2021. En concret, Marc Vila va treballar en 77 expedients relacionats amb l'habitatge, el que suposa el 30% de les demandes. Principalment, es va tractar de finalitzacions sobtades de contractes, segons ha indicat avui durant la presentació de l'Informe de l'any 2021. "L'habitatge serà el gran tema en els pròxims 20 anys" ha advertit, sostenint que "haurem de decidir si ens quedem sense gent que vulgui pujar o que hagin de marxar".Per aquest motiu, Vila ha posat sobre la taula, un cop més, la necessitat de prendre accions per pal·liar aquesta problemàtica. "Segueixo pensant que s'ha de fer d'una vegada per totes una inversió massiva i directa en el tema de l'habitatge". En aquest sentit, ha fet una crida al sector públic i, molt especialment, als comuns, "que estan ingressant quantitats ingents de diners", a destinar més esforços en el que suposa la principal problemàtica del país.Així mateix, Vila ha esgrimit que "s'ha d'anar a buscar cada m2 construït en desús per veure si es pot convertir en habitatge". Així, per exemple, proposa estudiar si les plantes baixes que fa anys que estan buides es podrien habilitar per viure-hi i ha posat en relleu la necessitat d'identificar els pisos buits de "persones que van invertir aquí comprant un habitatge i no el van declarar"..D'altra banda, Vila ha sostingut que cal mantenir la pròrroga dels contractes, promoure l'habitatge de primera residència en detriment del de segona residència i evitar l'arribada de fons d'inversió especulatius. Finalment, el raonador del ciutadà ha valorat positivament la tasca de l'Institut de l'habitatge, però considera que "en lloc d'una persona i mitja, n'hi hauria d'haver deu".