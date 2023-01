El ministre considera que la institució “no ha de tenir un tracte de favor” respecte a la resta de la sanitat

El ministre de Salut, Albert Font, considera que el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, el SAAS, hauria d’estar més supeditat al ministeri de Salut. “Personalment soc partidari que el SAAS, per la seva transcendència, estigui més supeditat al ministeri”, va remarcar el ministre en una entrevista amb el Diari. Així, Font va defensar que ha de ser el ministeri qui “ha de definir la política sanitària del país i el SAAS, que és un ingredient més [de la sanitat], que no l’únic, no ha de tenir un tracte especial davant de la sanitat que no depèn del SAAS”. De fet, Font