Un menor ferit greu en un accident d'esquí a Soldeu

Actualitzada 16/01/2023 a les 12:19

Un menor va resultar ferit greu ahir a primera hora de la tarda per un accident al sector de Soldeu, al domini de Grandvalira, segons ha informat la policia. El nen va topar amb un altre menor quan els dos esquiaven com a integrants del mateix club d'esquí. El menor de 14 anys va patir un traumatisme cranioencefàlic que va obligar a portar-lo en helicòpter fins a l'hospital i després va ser traslladat a l'hospital de Sabadell per rebre atenció especialitzada de les lesions que va patir.Els joves estaven esquiant per la pista blava Fura, de Soldeu, segons han indicat des de l'estació. La policia va rebre l'avís a les 13.15 hores i els agents han obert una investigació per determinar com va succeir el fort impacte que va causar lesions a un dels menors.