Arrestat un conductor accidentat amb 1,61 d'alcoholèmia

Actualitzada 16/01/2023 a les 14:18

El serveis de la policia s'han centrat els últims quatre dies en detencions de conductors que han donat positiua a les proves d'alcoholèmia o de tòxics a les que es van sotmetre. Una de les intervencions va tenir lloc ahir diumenge quan es va controlar un conductor que havia patit un accident de trànsit de danys materials amb una taxa d'alcohol d'1,61 grams per litre de sang, segons ha informat el cos de seguretat aquest matí. L'home, un turista de 28 anys, va topar cap a les 21.15 hores contra una parada de bus a Arinsal i després contra un vehicle aparcat al costat. El servei d'ordre ha indicat que el conductor va marxar del lloc dels fets i va deixar el cotxe abandonat però va ser detingut per una patrulla minuts després.L'alcoholèmia positiva va ser el motiu d'un altre arrest dissabte a la matinada. El conductor, un resident de 42 anys, es va sotmetre a la prova i va donar un resultat de 2,01 i al moment de la detenció "va intentar agredir els agents, els va insultar i s'hi va resistir", detalla la policia. L'home està acusat de delictes contra la funció pública i contra l'honor.La policia ha anunciat que la mateixa nit es va detenir un resident de 22 anys per conduir sota els efectes d'estupefaents. El jove va ser controlat per una patrulla per circular "a velocitat excesssiva" i en ser sotmès al test va donar '0,91 d'alcoholèmia i positiu a tòxics.Els agents han fet dues detencions més des de dijous passat per conduir després de consumir alcohol. El primer arrest va ser dijous a les 15.10 hores d'un resident de 49 anys que va donar una taxa d'1,07 a la rotonda de la Margineda després que una patrulla detectés "que envaïa en diverses ocasions el sentit contrari". I a les 23 hores més tard en un control rutinari a la frontera del riu Runer un resident de 46 anys va donar positiu d'alcohol d'1,32.