Anul·lat l'esquí escolar de demà i reforç del transport

Actualitzada 16/01/2023 a les 19:15

L'esquí escolar de demà dimarts es cancel·la per a tots els alumnes, segons informa el Govern en un comunicat. Així s'ha decidit, tal com marca el protocol en cas d'avís taronja, davant la previsió de nevades generalitzades a tot el país –que s’han retardat respecte les informacions inicials i haurien d’arribar a partir de la nit d’aquest dilluns–. Alhora s’instauren mesures preventives per disminuir l’afectació que pugui tenir a la xarxa viària.D’altra banda, es desdoblaran algunes línies del transport escolar i es modificaran alguns horaris pertal d’avançar-los lleugerament. Les famílies dels escolars els quals estiguin afectats pels canvis rebran la informació via SMS. Per exemple, en el cas d'Arinsal es desdoblaran els autobusos de les 7 hores que es dirigeixin a l'escola Andorrana de 2a Ensenyança de Santa Coloma, el Janer (2a Ensenyança) i el Lycée Comte de Foix. També ho faran els vehicles de les 7.10 hores a la Cortinada amb el mateix destí. Alhora s'avançaran algunes línies com per exemple al Pas de la Casa a les 7.15 hores en direcció l'escola Andorrana de 2a Ensenyança d'Encamp i al Lycée Comte de Foix. Els diferents horaris ja s'han detallat als progenitors.