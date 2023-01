Actualitzada 15/01/2023 a les 10:54

EL FONS DE L'HABITATGE BUSCA SOCIETAT GESTORA





Ara per ara, es veu difícil que es pugui començar a operar abans que acabi la legislatura, si bé és un fet que no s’acaba de descartar. Un altre dels elements que s’estan acabant de definir en matèria d’habitatge és la gestió del fons de l’habitatge. La SICAV (Societat Anònima d’Inversió de Capital Variable) que va crear el Govern, que ja té tota la feina preparatòria tancada, està en una fase d’acabar de determinar quina serà l’entitat gestora d’aquest fons. Després de les consultes que s’han dut a terme a l’AFA, s’han identificat cinc entitats que tindrien capacitat per dur a terme la tasca, entre les quals hi ha els tres bancs. De fet, des del ministeris s’ha explicat que s’ha demanat a les entitats que presentin propostes i el que s’està valorant és si el paper de gestió serà rotatiu entre les diferents entitats financeres, si es fa de forma conjunta o si, finalment, acaba sent només una l’entitat gestora. De fet, el reglament presentat a finals de l’any passat per Govern ja apuntava que “el Consell d’Administració del Fons d’Habitatge pot acordar que la gestió de l’actiu es dugui a terme per mitjà d’una societat gestora”, la qual “pot acordar, amb el vistiplau del Consell d’Administració, la delegació d’algunes de les funcions de gestió de l’actiu o la contractació d’una entitat financera d’inversió per a la prestació de servei d’assessorament financer”. A més, el propi consell d’administració pot acordar la contractació de tercers per a la prestació de serveis al Fons d’Habitatge”.Ara per ara, es veu difícil que es pugui començar a operar abans que acabi la legislatura, si bé és un fet que no s’acaba de descartar.

El Govern està acabant de tancar les primeres valoracions dels dotze edificis i tres pisos que propietaris del Principat van oferir per ser reconvertits en pisos de lloguer social. D’aquests, el ministeri de Territori i Habitatge ja té clar que dos o tres en quedaran descartats perquè les condicions de partida són massa dolentes, i caldria fer una inversió massa alta per rehabilitar-los i posar-los de nou al mercat. A més, segons van explicar fonts del ministeri, també s’haurien descartat dues ofertes presentades perquè directament es tractaven de terrenys, quelcom que no es preveia en el plec de base del projecte presentat.Un cop s’acabi de dur a terme la valoració definitiva, l’executiu donarà pas als peritatges per part d’arquitectes experts per tal de xifrar el valor dels edificis, així com el cost que suposaria reformar-los. Un cop es compti amb un valor inicial, el Govern el traslladarà al propietari, al qual se li demanarà una oferta a la baixa. De fet, segons expliquen les fonts consultades, més que el valor de l’edifici el que es tindrà en compte, mitjançant una fòrmula matemàtica, és el descompte que es proposarà per part del propietari. És a dir, un edifici valorat en cinc milions d’euros que el propietari vulgui vendre’l per 4 milions d’euros, quedarà per sota d’un que tingui un valor de 10 milions d’euros però que el propietari estigui disposat a vendre’l per un valor de 7 milions, ja que el descompte que es faria seria superior. A més, també es tindran en compte el nombre de pisos que podran sortir de cada edifici adquirit per l’administració un cop hagi estat reformat, així com la partida pressupostària que hi ha prevista per aquesta acció, la qual també marcarà quantes adquisicions podrà realitzar l’executiu. En total, el Govern va aprovisionar 19 milions d’euros per afrontar aquest programa. D’aquests, està previst que 11 milions es destinin a la compra d’edificis, mentre que els vuit restants serviran per llogar pisos. Segons les últimes dades facilitades per l’anterior ministre de Finances, Eric Jover, la inversió pressupostària hauria de permetre desbloquejar fins a 130 pisos que actualment estan buits i introduir-los al mercat a un preu assequible.