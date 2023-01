Actualitzada 15/01/2023 a les 12:07

El ministre de Salut, Albert Font, va confirmar ahir que la intoxicació alimentària que es va produir a l’estiu va ser fruit d’una mala manipulació d’un dels aliments que es van repartir. Segons Font, el resultat de l’enquesta realitzada pel departament “ha evidenciat errors de manipulació”, a diferència de les primeres investigacions, que descartaven que l’empresa en qüestió hagués dut a terme algun error. En aquest sentit, el ministre va recordar que durant aquelles dates el país estava atravessant unes jornades amb calors molt importants, fet que podria haver causat problemes en el control de les temperatures dels aliments. Davant de la situació, el titular de Salut va assegurar que la qüestió s’està treballant administrativament i va afirmar que el cas pot acabar amb “una sanció”, ja que la investigació duta a terme ha evidenciat aquests errors en el control alimentari que van derivar en diverses intoxicacions que “sortosament no van ser doloses”, va recordar Font. Els resultats de l’enquesta que es va activar per esclarir la situació també s’ha traslladat als comuns afectats, “que ens estan demanant la informació”, va asseverar el ministre.Cal recordar que els fets van succeir l’estiu passat i van afectar usuaris de l’hostal Calones, nens dels Esports d’Estiu d’Escaldes i padrins del Cafè del Poble d’Encamp. El primer cas de les intoxicacions es van registar a l’hostal Calones de la capital, on diàriament dinen moltes persones grans. Posteriorment, es va saber també que vuit infants i dos monitors dels Esports d’Estiu d’Escaldes-Engordany havien patit un quadre lleu de possible grastroenteritis, i finalment va trascendir que quatre padrins havien resultat afectats al Cafè del Poble d’Encamp per una indisposició lleu.Els afectats van ser usuaris del menjador de l’hostal Calones, nens dels Esports d’Estiu d’Escaldes-Engordany i padrins del Cafè del Poble d’Encamp.El causant de la intoxicació va ser un problema amb el control de la temperatura dels aliments en uns dies de molta calor.Font no descarta que s’acabi obrint un expedient sancionador per la mala manipulació alimentària.