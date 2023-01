Montaner recorda que Costa va votar a favor de publicar els sous

Actualitzada 15/01/2023 a les 10:57

La consellera no adscrita, Carine Montaner, va defensar ahir que la publicació dels salaris dels consellers al web del Consell General només es va dur a terme “després de tot el rebombori” causat per quan ella va “traslladar a l’esfera purament política” el sou del conseller Ferran Costa. A més, Montaner va recordar que la decisió de fer públiques les retribucions dels representats polítics va ser aprovada en junta de portaveus on, segons ella, Costa també hi va donar suport.