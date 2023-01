MoraBanc assoleix l'estalvi del 15% en el consum elèctric

Actualitzada 15/01/2023 a les 10:33

MoraBanc ha assolit al desembre l’objectiu de reducció del 15% en el consum elèctric marcat en el Conveni d’estalvi d’energia de Govern. L’entitat, segons ha informat en un comunicat" va activar al mes d’octubre un pla d’acció i sobrietat amb sis línies d’actuació, que va permetre aconseguir els propòsits d’estalvi al passat mes de desembre.Els eixos principals del pla de MoraBanc contemplen el control de climatització dels espais i l’aigua de les aixetes, la reducció en l’ús de la il·luminació interior i exterior, l’optimització del funcionament dels aparells electrònics i informàtics, així com una important campanya de sensibilització interna i externa.El banc confirma que les temperatures dels espais de treball i d’atenció al públic s’han ajustat a un màxim de 20 graus a l’hivern i es fixaran en 26 graus a l’estiu, ajustant també els horaris en què estan en funcionament. Pel que fa a l’enllumenat, s’ha repensat per aprofitar al màxim la llum natural, tant a l’interior com a l’exterior, i també s’han aplicat mesures d’optimització dels llums dels espais de treball, com ara la instal·lació de sistemes LED i sensors de llum. Respecte a l’enllumenat exterior, els horaris de funcionament s’han reduït notablement i només s’encén els dies laborables des de la posta del sol fins a les 18 h.El comunicat conclou informant que MoraBanc aplica aquest pla d’estalvi energètic en consonància amb el compromís del grup per la sostenibilitat, i responent a l’emergència derivada del canvi climàtic, més que mai la sobrietat energètica és una prioritat indiscutible per MoraBanc.