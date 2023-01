Actualitzada 15/01/2023 a les 10:54

AVIS I RECOMANCIÓ DEL GRUP D'EXPERTS DEL CONSELL D'EUROPA

El Grup d’Experts en Acció contra el Tràfic d’Éssers Humans (Greta) del Consell d’Europa, que va visitar el país a mitjans del mes de desembre, va mostrar la seva preocupació per la regulació dels coneguts com a falsos autònoms i va demanar que es tingués especial cura a l’hora de legislar. Així, van exposar que és una pràctica que s’està convertint en habitual en algunes empreses. El que fan és obligar les persones a fer-se autònomes en comptes de contractar-les com a assalariades perquè siguin elles mateixes les que es responsabilitzin de les cotitzacions socials. La majoria de països estan buscant fórmules per evitar aquests abusos i en països com Espanya fins i tot hi ha sentències que han invalidat aquest tipus de pràctiques, que sovint van lligades a condicions laborals força precàries. Seguint l’avís i la recomanació del Greta, finalment s’eliminarà de la llei la figura del fals autònom i s’obtarà, a petició de la majoria, per analitzar la qüestió amb més deteniment i regular la casuística de tal manera que no es pugui deixar espai a la picaresca d’algunes empreses.

La figura coneguda com a “fals autònom” no estarà regulada finalment a la llei dels treballadors per compte propi que està previst que s’aprovi el dia 30. Tant els grups de la majoria com el PS han demanat que l’article que parlava del concepte de treballador per compte propi econòmicament dependent s’elimini. Mentre els segons s’hi oposen frontalment, però, els primers el que volen és regular la figura però evitant que es puguin fer picaresques i per això també afegeixen una disposició demanant al Govern que “dugui a terme una anàlisi específica de la figura del treballador per compte propi econòmicament dependent, per dotar-la d’una regulació pròpia, que permeti diferenciar clarament aquesta figura de la de les persones assalariades i garantir la seva proptecció jurídica tenint en compte criteris jurisprudencials recentment establerts als països del nostre entorn”.La figura, inclosa en el text inicial impulsat pel ministeri de Gallardo, regulava la situació d’aquells treballadors autònoms que només treballen per a un sol client. Això ha comportat problemes en altres països perquè a la pràctica el que succeeix és que la relació entre el client i l’autònom és més similar a la d’un assalariat, però és aquest últim qui assumeix els costos socials. A Espanya hi ha diversos casos en els quals la justícia ha acabat donant la raó als autònoms, entre d’altres, els d’Uber i Glovo. En aquests casos es denunciava que malgrat estar en règim d’autònoms, els treballadors havien de seguir les directrius del client pel que fa als horaris, disponibilitat, etcètera, com si fossin treballadors assalariats però havent d’assumir ells els costos de la seguretat social, entre d’altres.Davant dels dubtes que generava el text legal inicial i els casos dels països veïns, DA va demanar un informe a un advocat, que va suggerir modificar la llei per evitar conflictes jurídics. Seguint aquesta recomanació, inicialment la majoria volia canviar la llei per deixar clar que el treballador per compte propi ha de mantenir el dret a decidir qüestions vinculades a la capacitat d’autogestió com ara l’horari o les vacances, encara que la majoria d’ingressos provinguin del mateix client. Finalment, però, i seguint les recomancions de la delegació del Grup d'Experts en Acció contra el Tràfic d'Éssers Humans (Greta) del Consell d’Europa que va visitar recentment el Principat, la majoria ha decidit eliminar tot l’articulat que regulava aquesta figura per por que la modificació que volien fer inicialment no fos suficient per evitar picaresques.El PS també ha presentat una esmena per eliminar aquest figura. El grup de Pere López és més contundent i recorda que a molts països d’Europa ja s’està perseguint el concepte del fals autònom i lamenta que, en canvi, a Andorra es volgués regular. Des del seu punt de vista, és una manera d’encobrir la relació laboral que hauria de ser d’un assalariat però traslladant els costos socials a l’autònom. La majoria afirma, però, que cada cop és més habitual que hi hagi autònoms que tinguin un únic client i que, per tant, és important regular-ho per diferenciar-ho de la figura de l’assalariat. Volen fer-ho, però, després d’una anàlisi més exhaustiva de la situació per tal que no es pugui malinterpretar la llei. D’aquesta manera, ara s’aprovarà la llei sense aquesta regulació però amb diverses millores pels treballadors per compte propi i, ja en la propera legislatura, si el Govern repeteix, es valorarà entrar la regulació sobre els autònoms econòmicament dependents en base a l’anàlisi encarregat a l’executiu.