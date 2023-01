Actualitzada 15/01/2023 a les 12:08

El servei públic de bicicletes elèctriques compartides, Cicland, anuncia que mantindrà la gratuïtat del seu servei per a tots els residents fins a nou avís. Teòricament, aquesta oferta hauria d’haver acabat a finals de l’any passat, però gràcies a l’increment rècord de nous abonats la companyia ha decidit allargar la data plantejada inicialment.Sota el pretext de fomentar la mobilitat sostenible i posant-se en consonància amb la gratuïtat del transport públic, Govern i Cicland van anunciar l’agost de 2021 que les seves bicicletes elèctriques estarien a l’abast de tots els resident, a cost zero, fins a finals del mes de desembre. En aquests cinc mesos, s’han sumat a Cicland 620 nous abonats, que han elevat a 3.197 el total d’usuaris amb què compta la companyia. Es tracta, precisament, de la xifra més alta des que es va iniciar el servei l’any 2018.“Estem gairebé amb les mateixes dades que abans de la pandèmia”, afirma Diego Albino, gerent de la companyia Cicland. En efecte, tan positius són aquests resultats que el servei públic ha decidit mantenir la gratuïtat de les seves bicicletes elèctriques i, així, assegurar-se la continuitat dels nous usuaris i seguir sumant-ne alguns més a aquesta alternativa de transport sostenible. Albino informa que encara no han estudiat quina data establiran i que, tan aviat com la tinguin, avisaran els abonats i la ciutadania; a més, recorda que els joves de 16 a 20 anys gaudeixen de gratuïtat permanent a Cicland.Per tal de continuar millorant el seu servei, Clicland està a l’espera d’una nova remesa de bicicletes elèctriques que hauria d’arribar a la primavera. Seran prop de seixanta i aniran de la mà amb una altra novetat: la implementació d’estacions virtuals. Aquestes, segons explica el gerent de Cicland, seran unes zones noves delimitades per estacionar les bicicletes però, a diferència de les que hi ha actualment, no comptaran amb una zona de càrrega i serà la pròpia empresa que s’ocuparà d’aquest manteniment. “Si veiem que no tenen bateria, les anirem a carregar nosaltres mateixos”, aclareix Albino. La intenció de tot plegat és evitar que hi hagi bicicletes pel carrer.Actualment, el servei públic de bicicletes elèctriques compartides compta amb disset estacions: set a Andorra la Vella, set a Escaldes-Engordany i tres a Sant Julià de Lòria. A l’agost de l’any passat, juntament amb l’anunci de la gratuïtat del servei, es va informar que Cicland desapareixeria de les parròquies altes –Ordino, Canillo, la Massana i Encamp– per falta d’ús. De moment, la companyia afirma que no es planteja tornar-les a posar, ja que el màxim volum de trajectes es concentren a les valls centrals.