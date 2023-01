Cancel·lat l'esquí escolar de dilluns per la previsió de nevades intenses

Actualitzada 15/01/2023 a les 12:29

El Govern ha anunciat aquest matí la cancel·lació de l'esquí escolar de dilluns per la previsió de nevades intenses que afectaran a tot el Principat. A través d'un comunicat, l'executiu ha informat que caldrà esperar a l’evolució del temporal i les previsions per saber si l’activitat es manté per dimarts o també es veu cancel·lada. En tot cas, les famílies rebran la informació a través dels canals habituals.Així mateix, el ministeri d’Educació ha acordat per a demà dilluns la sortida anticipada dels alumnes de Segona Ensenyança, Batxillerat i Formació Professional. Avançant el retorn del Transport Escolar, es vol evitar col·lapses a la carretera, especialment un cop s’intensifiquin les nevades. En conseqüència, els alumnes que cursin estudis a partir de Segona Ensenyança podran veure modificats els seus horaris per tal de sortir del centre educatiu després de dinar. Demà al matí, Transport Escolar i els centres educatius concretaran els horaris de sortida adaptats per a cada escola i s’informarà a les famílies.Pel que fa als horaris d’entrada al matí, es mantenen sense modificació donat que les previsions meteorològiques no indiquen que hi hagi complicacions a primera hora del dia.