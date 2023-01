Actualitzada 14/01/2023 a les 12:03

ACORD AMB EL MEDEF D'OCCITÀNIA PER POTENCIAR LA COOPERACIÓ ECONÒMICA

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i el Medef (Mouvement des Entreprises de France) d’Occitània van signar ahir un acord de col·laboració per trobar sinergies i unir esforços entre les empreses de tots dos territoris. Així ho van explicar el president de la CEA, Gerard Cadena, i la presidenta del Medef d’Occitània, Sophie Garcia, després de la reunió que van celebrar representants de totes dues associacions, que va comptar amb l’assistència del ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, i d’Afers Exteriors, Maria Ubach. La voluntat de la CEA és que aquest acord de col·laboració serveixi per treballar de cara a assolir un major equilibri en les transaccions econòmiques amb Espanya i França, que s’han decantat en els últims anys clarament en favor del primer d’aquests dos països. “Necessitem la comprensió i la voluntat política de les institucions de Tolosa, Barcelona, París, Madrid, Brussel·les i, per descomptat, del país, perquè Andorra pugui assumir la missió històrica de contribuir al desenvolupament econòmic d’aquesta part dels Pirineus”, va afirmar Cadena.

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) no ha rebut cap queixa dels associats amb relació al retard amb què el Govern està pagant alguns dels seus proveïdors pels serveis o productes que faciliten a l’Administració. Tot i això, el president de l’entitat, Gerard Cadena, va manifestar ahir que faran un seguiment del tema per aconseguir que s’aboni les factures en el termini establert per la llei, que és de 60 dies. “Esperem que des del ministeri de Finances es puguin accelerar els pagaments i que no hi hagi retards”, va subratllar Cadena.En aquests moments, segons va manifestar el ministre de Finances, César Marquina, el Govern està pagant als proveïdors amb un retard mitjà de nou dies i la quantitat que es deu és de tres milions d’euros, que suposa unes 800 factures. Es tractaria, així doncs, segons va manifestar Cadena, d’anar reduint progressivament aquests nou dies. De fet, segons va indicar el president de la CEA, tot els últims anys han estat “difícils” amb relació als pagaments “pel fet que el pressupost es tanca a final d’any, i sempre hi ha un impàs d’un mes fins que que es posa en funcionament el de l’any següent”.Per Cadena, “problemes puntuals amb l’administració sempre n’hi ha hagut”, tot i que també li consta que s’han anat reduint els terminis de pagament, “que perjudiquen sobretot les petites empreses, que són les que tenen una tresoreria més limitada”. I és que, segons la seva opinió, l’esforç per pagar en el temps que fixa la llei ja s’està fent des de l’executiu, “però estem demanant, per una banda, la digitalització de l’administració i, per una altra, han tingut dificultats amb el personal, que ha comportat el retard”. El president de la CEA va recordar que la llei obliga el Govern a pagar els interessos de mora a les empreses a les quals no s’hagi pagat les factures en el termini fixat. “Les empreses tenen dret a rebre els interessos pel retard en els pagaments perquè és una cosa que preveu la llei i si hi ha una dificultat haurien de fer una demanda”, va recalcar Cadena.