Actualitzada 14/01/2023 a les 10:51

El ministre de Salut, Albert Font, va reconèixer ahir en una entrevista al Diari d’Andorra que la falta de personal al departament d’urgències de l’hospital està obligant a buscar fórmules per descongestionar el SAAS. Així, Font va explicar que abans que acabi la legislatura vol presentar un pla perquè els centres d’atenció primària, els CAP, puguin rebre part d’aquestes urgències per ajudar a descongestionar l’hospital. “Estem mirant de veure com realitzem una reorientació de les demandes que avui en dia tenen a urgències”, va assegurar el ministre. Així, el titular de Salut va defensar que actualment aquest servei s’ha d’ocupar “de necessitats que no són forçosament urgents i que tenen més a veure amb la falta d’una assistència continuada pel que fa a la medicina d’atenció primària”, fet que genera un excés de visites a urgències que podrien ser ateses perfectament als CAP. Un dels exemples que va posar Font seria un esquinç de turmell, una casuística que no requeriria assistir a l’hospital, mentre que un infart encara es tractaria a urgències. En aquest sentit, el ministre va detallar que s’estan duent a terme consultes per avaluar de quins recursos caldria dotar els CAP perquè aquest tipus d’atencions poguessin ser vehiculades fora de l’hospital.“S’ha de fer una sanitat que s’allunyi de l’hospital”, va asseverar Font, que va remarcar que “l’hospital no ha de ser l’únic far on va tothom perquè si no estarà saturat, s’ha de trobar una sanitat que a més de ser més confortable i barata sigui molt més selectiva”. Per aquest motiu, el titular de Salut va asseverar que “compto molt amb els centres d’atenció primària, que depenen del SAAS, però que potser no n’haurien de dependre tant”. De fet, el ministre va destacar que un cop s’hagin elaborat aquests protocols “la cosa anirà bastant ràpida; ara abonem el terreny perquè en la propera legislatura ja estigui tot definit”.Més enllà de la reorganització del sistema d’urgències, Font també va apuntar la necessitat d’incrementar el nombre de personal que hi ha a urgències i a tot el SAAS. El ministre va explicar que actualment ja hi ha un nou metge contractat que “es troba en les corbes administratives d’immigració”, mentre que un altre està “amb el tema de la llei de les titulacions de la Salut que exigeix el nivell de català, que sortosament és solucionable en situacions de necessitat excepcional”. De fet, Font no va amagar que hi ha hagut “falta de personal”, tot i que no ha comportat “una falta de servei”. “Si hi ha una falta de personal, aquest es tensiona amb tots els riscos que suposa: primer, per la injustícia per al mateix personal, que treballa més enllà del que pot fer, i després, pel risc dels errors que hi pugui haver”, va remarcar el successor de Joan Martínez Benazet, que va apuntar que una arribada massiva de turistes vinculada a les estacions d’esquí podria haver suposat un problema important quant al servei d’urgències. “Des del vessant sanitari, sortosament, no hi ha hagut neu. Si haguéssim tingut milers d’esquiadors hi hauria pogut haver una demanda sanitària que, per sort, no hi ha hagut”, va reconèixer Font, que va defensar que “havíem previst que gràcies a la col·laboració dels metges i a l’assistència de les permanències mèdiques podíem, excepte que hagués passat quelcom molt accidental, fer front a la demanda”.La falta de personal i la poca utilització dels CAP fa que el servei d’urgències del SAAS estigui saturat per atendre visites que es podrien atendre fora de l’hospital.Font treballa en un nou protocol per avaluar com caldria dotar els CAP perquè poguessin descongestionar el servei d’urgències.Salut treballa en la contractació de més personal per ajudar a destensionar els empleats que actualment hi ha a urgències.