Estrasburg rebutja una demanda per un bloqueig de comptes bancaris

Actualitzada 13/01/2023 a les 06:35

El Tribunal Europeu de Drets Humans ha rebutjat la demanda d’una persona contra Andorra pel bloqueig de comptes bancaris que tenia al país. La demanda al·legava que un jutge instructor no va adoptar les mesures cautelars adequades en relació amb productes financers que apareixien en tres comptes gestionats pel demandant que havien perdut el seu valor. En aquest sentit, el sol·licitant era gestor de tres comptes bancaris oberts en un banc andorrà, dos dels quals perta­nyien a membres de la seva família i un altre a una societat comercial panamenya.Quan van tenir lloc els fets, l’octubre del 2010, el demandant treballava en la gestió d’actius financers, per la qual cosa se sospitava que tenia informació privilegiada per part d’un particular, motiu pel qual el sol·licitant i els seus familiars van ser objecte d’unes diligències prèvies. Així, un jutge instructor va ordenar la congelació dels tres comptes perquè hi havia indicis de delicte.