El Govern i els comuns posen en marxa un festival per a la difusió de les arts del país

Actualitzada 13/01/2023 a les 06:43

El Govern i els set comuns han impulsat la creació d’un nou festival per difondre les arts fetes al país, que portarà per nom Andorra crea. La iniciativa pren el relleu de La cultura no s’atura i té com a objectiu fomentar la creació contemporània nacional i apropar-la a la ciutadania.La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, va explicar en roda de premsa que han considerat necessari “fer un pas més i avançar per evolucionar”. Així, el nou format de festival concentrarà totes les activitats en un sol cap de setmana, previst entre el 29 de setembre i l’1 d’octubre amb activitats simultànies a totes les parròquies.La iniciativa està oberta a totes les disciplines culturals i únicament per a creacions noves i recents, amb programes especials per a programadors estrangers i per a mitjans de comunicació: “Volem que el festival sigui una eina de promoció per a les creacions del país i un trampolí perquè puguin ser contractades per a programadors d’Espanya i França”, va apuntar la titular de Cultura i Esports.El pressupost total del festival és de 127.000 euros entre l’executiu, comuns i el patrocinador privat, Andorra Banking, entitat que aplega els bancs del país, i el Govern concreta que properament s’obrirà una convocatòria pública per a la selecció de les propostes artístiques que formaran part del programa, així com una selecció de l’equip de suport a la producció.