Detingut amb 102 grams de marihuana en un control rutinari

Actualitzada 13/01/2023 a les 12:04

Un resident de 31 anys va ser detingut per la policia per introduir 102 grams de marihuana per la frontera del riu Runer, segons va informar la policia ahir al matí. Els agents que estaven de servei durant la nit de dimecres a la frontera hispanoandorrana van fer un control rutinari de documentació. Així, pels volts de les 22.10 hores van acabar descobrint la droga en el vehicle que ocupava aquest home, motiu pel qual va ser arrestat com a autor d’un presumpte autor d’un delicte contra la salut pública, segons van indicar les mateixes fonts.La marihuana s’ha convertit en una de les drogues més comissades per la policia. Abans d’aquesta operació, a principi del mes de novembre passat es va trobar en el domicili d’un home que havia estat detingut per robar mercaderia prop de 32 grams de marihuana, diverses bosses amb restes d’aquesta mateixa droga, quatre grinders, que són objectes que serveixen per poder-la triturar, i dos ganivets amb restes d’haixix.