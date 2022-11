Un conductor ebri atropella una jove de dinou anys a l'avinguda doctor Mitjavila

Actualitzada 16/11/2022 a les 06:34

Una jove de dinou anys va resultar ferida ahir a la tarda en ser atropellada per un conductor que va donar positiu al control d’alcoholèmia, segons va informar la policia. L’accident es va produir pels volts de les tres de la tarda, quan la noia travessava l’avinguda doctor Mitjavila d’Andorra la Vella per un pas de vianants i va ser colpejada per un vehicle.El conductor ebri, un home de 60 anys, va quedar detingut i la jove va ser atesa inicialment a l’ambulància que es va traslladar fins al lloc dels fets, molt a prop de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. La circulació va estar tallada a l’avinguda doctor Mitjavila durant uns minuts per la intervenció que van realitzar els serveis d’emergència, i el trànsit de baixada de Fiter i Rossell es va desviar pel carrer Manel Cerqueda.D’altra banda, un conductor resident de 20 anys va resultar ferit ahir al matí en un accident a la Massana, on només es va veure implicat el vehicle que conduïa, un Fiat Punto amb matrícula del Principat. La policia va informar que havia rebut a les 7.28 hores l’avís del sinistre a l’altura del número 25 de l’avinguda Sant Antoni. El jove va ser traslladat a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, on se’l va atendre de les policontusions que va patir.