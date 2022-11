Terceravia rebutja que augmentin els impostos apel·lant a la inflació actual

Actualitzada 16/11/2022 a les 06:40

El grup parlamentari terceravia + Unió Laurediana + independents considera que, en un entorn inflacionari com l’actual, “no és de rebut incrementar la pressió fiscal”, segons assenyala en un comunicat. Per aquest motiu, el grup presidit per Josep Pintat va presentar ahir al matí “quaranta esmenes a l’articulat del projecte de llei de mesures per a la reforma de la imposició directa i de modificació d’altres normes tributàries i duaneres”.El partit remarca que l’objectiu d’aquestes esmenes és “eliminar tots els canvis normatius que comportin una pujada dels impostos”.Dilluns passat, terceravia també va entrar a tràmit sis esmenes al projecte de llei de mesures per respondre a les situacions de crisi energètica. La finalitat d’aquestes altres esmenes va encaminada a assolir, segons el grup, “un veritable estalvi energètic mitjançant campanyes de conscienciació i un impuls cap a la transició ecològica tot garantint la protecció dels consumidors”.