Premi al més influent segons Citywire per un selector del Morabanc

Actualitzada 16/11/2022 a les 12:56

El responsable de l'equip de Selecció de Fons de Morabanc, Juan Hernando, ha estat distingit amb el premi al selector més influent de l'any a Espanya i Andorra per la revista internacionals Citywire, segons informa l'entitat bancària en un comunicat. Hernando, que s’ha emportat el guardó en ser el més votat per una selecció d’analistes i gestors, ha recollit el premi a Berlín en una gala on hi havia presents els millors selectors d’Europa.En els darrers anys, MoraBanc destaca que Hernando ha estat distingit en diferents ocasions amb altres reconeixements. En aquest sentit, el 2020 la revista espanyola Rankia Pro el nomenava "Selector de l’Any" segons els vots de 3.500 professionals del sector. Abans va aparèixer en tres ocasions a la llista dels 10 millors selectors de fons del mercat espanyol per Funds People, i va ser inclòs en la llista dels 100 més influents d’Europa per Citywire.Després d’incorporar-se a MoraBanc l’any 2015, Juan Hernando és actualment el responsable de Selecció de fons, dins de l’àrea d’Inversions de l’entitat. És assessor del fons Mora Manager Selection Fund Global Equity i del Mora MS Thematic Opportunities, i participa habitualment com a expert en articles de mitjans de comunicació de referència.