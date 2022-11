Actualitzada 16/11/2022 a les 06:45

La consellera general no adscrita, Carine Montaner, va demanar al Govern com gestionarà la situació “inèdita” que viu Andorra. La líder d’Andorra Endavant va formular la demanda per escrit davant “el col·lapse dels autobusos i el problema d’immigració massiva per al període d’hivern”.