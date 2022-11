‘Atypical Andorra’ vol donar a conèixer la cara més atípica del país a l’hivern i accedirà a un total de catorze països

El ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, i el director d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, van presentar ahir la campanya de comunicació d’aquest hivern, que porta per lema Atypical Andorra i arribarà, d’una o altra manera, fins a 14 països. El cost de la campanya és d’aproximadament 3,3 milions d’euros i l’objectiu és que com a mínim vingui el mateix nombre de visitants que l’any 2019, el que va precedir l’inici de la pandèmia del coronavirus. Torres va insistir en la necessitat de continuar treballant “per oferir qualitat i no quantitat” i, en aquest sentit, es vol que cada vegada