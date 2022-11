La policia deté divuit persones per donar positiu en alcohol o drogues

Els agents han efectuat 1.084 controls entre el 24 d’octubre i el 6 de novembre

La policia ha efectuat un total de 1.084 controls durant la campa­nya contra el consum d’alcohol i drogues al volant, que ha tingut lloc entre el 24 d’octubre i el 6 de novembre, segons va informar el cos en un comunicat.



En aquests quinze dies s’han imposat deu sancions administratives (taxa d’alcohol dins la franja de 0,51 g/l a 0,80 g/l), s’ha detingut 18 persones, dues per positiu en tòxics, 15 per alcoholèmia i una altra per consum de drogues i alcohol que, a més, tenia el permís de conduir retirat. Tres dels arrestats han estat implicats en accidents de trànsit