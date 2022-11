“Impressió positiva” de l'EFA sobre la proposta del tercer vol a Madrid

L’associació reivindica una proposta concreta sobre la compra anticipada de vols

L’Empresa Familiar Andorrana (EFA) veu amb bons ulls la proposta de Govern per tirar endavant la tercera freqüència a Madrid. “La impressió general és positiva”, va detallar ahir el secretari tècnic de l’associació, Joan Tomàs. “Internament vam fer una enquesta als socis i hi havia una acceptació bastant rellevant sobre la conveniència del vol”, va sostenir. Tanmateix, va apuntar que l’EFA necessita una proposta concreta i detallada per poder formalitzar el seu compromís. Així, espera que a la pròxima reunió entre el sector privat i l’executiu, aquest presenti un pla sobre com es preveu que “s’instrumentalitzin les reserves. No pot